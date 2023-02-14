Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 139 тисяч загарбників

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України втратила понад 139 тисяч військових, 3 286 танків, 6,5 тисячі ББМ, 2 299 артилерійських систем та 2 011 безпілотників.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,

танків - 3286 (+3) од.

бойових броньованих машин – 6 500 (+8) од.,

артилерійських систем – 2 299 (+9) од.,

РСЗВ – 466 (+1) од.,

засобів ППО – 234 (+0) од.,

літаків – 298 (+2) од.,

вертольотів – 286 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+4) од.,

крилатих ракет - 857 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 155 (+5) од.,

спеціальної техніки – 218 (+1) од.

Дані уточнюються.