Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 139 тисяч загарбників

Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 139 тисяч загарбників
Фото: Facebook

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України втратила понад 139 тисяч військових, 3 286 танків, 6,5 тисячі ББМ, 2 299 артилерійських систем та 2 011 безпілотників.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків - 3286 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 6 500 (+8) од.,
  • артилерійських систем – 2 299 (+9) од.,
  • РСЗВ – 466 (+1) од.,
  • засобів ППО – 234 (+0) од.,
  • літаків – 298 (+2) од.,
  • вертольотів – 286 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+4) од.,
  • крилатих ракет - 857 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 155 (+5) од.,
  • спеціальної техніки – 218 (+1) од.

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics