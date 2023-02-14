Резніков повідомив, кого звільнять і призначать до Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков хоче звільнити з посади своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука та призначити на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку – волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції – екс-посла Андрія Шевченка .

"Щодо тих, хто обіймав посади заступників. Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук.

Вони залишаються в команді Міністерства і будуть залучені до роботи радниками міністра" , - повідомив міністр.

Резніков повідомив, що вже подав кандидатів на посади на погодження президенту, після цього має відбутися затвердження урядом.

За словами міністра, це не останні кроки щодо перезавантаження Міноборони.

Він додав, що чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів.

Наразі міністр у Німеччині на черговій зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн".

За його словами, щоби посилити роботу МОУ він запросив туди нових людей.

"На посаду першого заступника міністра подано кандидатуру героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії із Генеральним штабом" , - заявив міністр.

"Сектор цифрового розвитку є одним із напрямків, де Україна здатна на прорив і може створювати нові стандарти для світу.

Запросив на посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації відомого волонтера з бекграундом у сфері ІТ, а останнім часом журналіста-документаліста Віталія Дейнегу" , - продовжив Резніков.

"Комунікації з міжнародними партнерами, законодавцями та українським суспільством, впровадження у секторі оборони нових стандартів є одним із пріоритетних напрямків.

Запросив на посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції відомого медійника Андрія Шевченка, який водночас має успішний досвід роботи у парламенті, а також на посаді посла України у Канаді" , - підсумував голова Міноборони.

Віталій Дейнега – волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернися живим".

Андрій Шевченко – народний депутат V, VI та VII скликань, екс-посол у Канаді.

Перший заступник міністра, заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом міністрів за поданням прем'єр-міністра згідно з пропозиціями відповідного міністра.