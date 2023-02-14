У Туреччині на зборах побилися українські та російські футболісти

В турецькому готелі "Royal Seginus" між гравцями українського футбольного клубу "Минай" з прем'єр-ліги та російського "Шинника", які приїхали на збори, відбулася бійка, конфлікт спричинило зауваження росіянину щодо некоректної поведінки по відношенню до персоналу, повідомляє Українська правда.

"Побутова ситуація призвела до конфлікту. Один з українських футболістів зробив зауваження росіянину, який некоректно поводив себе по відношенню до персоналу готелю. Росіянин був випивший і відверто хамив. Росіянин не став вибачатись і його просто прибив футболіст "Миная".

Потім оркостанець привів одноклубників розбиратись до представників Миная. І ця розмова знову ж призвела до бійки. Перемога Миная! Бійка відбувалась під музику "Допоможе ЗСУ!" Вранці в готелі на обличчя росіян видно сліди вчорашнього бою" , - заявив футбольний журналіст Роман Бебех.

Натомість ЗМІ твердять, що сутичка могла виникнути через те, що українці начебто вимагали від начальника ярославського "Шинника" заспівати український гімн.

Той запропонував українцям вийти на вулицю і "розібратися", проте в конфлікт втрутилися співробітники готелю, і його вдалося погасити.

Генеральний директор "Шинника" Сергій Кулаков поскаржився, що керівництво готелю поселило разом українців та росіян.

"У клубі (ФК "Шинник" – ред.) не знали, що українська команда проживатиме в готелі. Ми бронювали готель ще в листопаді, у нас була позиція, щоб у готелі не проживали українські футболісти, щоб уникнути конфліктів. На той момент нікого там не було. Чому в готелі з'явилася українська команда - питання до готелю" , - сказав Кулаков.

Закарпатський футбольний клуб "Минай" виклав офіційну позицію щодо сутички з російською командою "Шинник" у турецькому готелі "Royal Seginus", бійка підтвердила, що "росіяни своїх кидають".

"Вчора, 13 лютого, у турецькому готелі Royal Sigunas сталася бійка за участю ФК "Минай" та представників країни 404 - ярославського "Шинника". Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців" , - повідомили у клубі.

За даними Бебеха, російські футболісти мають намір з'їхати з цього готелю.