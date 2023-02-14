Енергосистема третій день поспіль працює без дефіциту – Укренерго

В енергосистемі третій день поспіль відсутній дефіцит внаслідок посиленої роботи гідроелектростанцій, майже вся Україна наразі зі світлом. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Споживання електроенергії знаходиться на рівні робочого дня понеділка та залишається суттєвим. Попри це, дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній: електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

Як зазначає Укренерго, було виведено в ремонт енергоблок на одній з електростанцій, проте це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій, які через водопілля мають достатньо ресурсів. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились, отже планових відключень світла також немає. Водночас, попереджає Укренерго, вони можливі у разі зростання споживання. В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження. Заміри фактичного споживання в областях проводяться відповідно до графіка.

Крім того, енергетики продовжують ремонтні роботи на низці пошкоджених внаслідок обстрілів електростанцій та на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж "Укренерго" для усунення мережевих обмежень та передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів.

Наразі понад 10 ГВт встановлених в Україні потужностей недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога.