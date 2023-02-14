На південь Херсонщини завезли росгвардійців для придушення бунту окупантів

На південь окупованої частини Херсонської області завезли 200 росгвардійців. Вони мають придушувати бунти, які виникають серед росіян через невдоволеність командуванням.﻿ Про це, з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Морально-психологічний стан підрозділів (росіян - ред.) не дуже високий - вони розгублені, мають бунтарський дух, вони незадоволені командуванням, забезпеченням" , - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що на настрої ворога, зокрема, впливає результативна робота українських сил з перекриття логістики окупантів.

"Днями туди (на окуповану частину Херсонської області - ред.) було направлено десь 200 військовослужбовців росгвардії для того, щоб посилити тиск на місцеве населення й навести лад усередині підрозділів, де прокидається цей бунтарський дух" , - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, що це далеко не перша практика російського командування у боротьбі з невдоволеністю окупантів. Нещодавно РФ також направила на Донбас спецпідрозділи, які мають ліквідувати бунти серед загарбників.