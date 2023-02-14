Рада пропонує скасувати 8 березня та 9 травня
На розгляд Верховної Ради подали законопроект №9009, який пропонує скасувати 8 березня, 1 травня та 9 травня, а замість них заснувати три нові свята.
У документі пропонується скасувати такі державні вихідні:
- 8 березня – так званий "Міжнародний жіночий день",
- 1 травня – так званий "День праці",
- 9 травня – День Перемоги.
Автори законопроекту зазначають, що закінчення Другої світової війни на європейському фронті у світі відзначається 8 травня, і це траурний день пам'яті десятків мільйонів загиблих.
Вони пропонують в Україні скасувати вихідний 9 травня, а натомість залишити лише "День пам'яті та примирення" 8 травня, без вихідного дня.
Водночас парламентарі хочуть запровадити у календар нові свята, які "вже апробовані суспільством та десятиліттями відзначаються українськими спільнотами на батьківщині та за кордоном".
Зокрема, зробити святковими та неробочими днями народні депутати пропонують:
- 25 лютого "День української жінки" (дата народження відомої української письменниці та громадського діяча – Лесі Українки),
- 9 березня – день народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка,
- друга неділя травня – "День матері".
Також святковими та неробочими хочуть залишити:
- 1 січня – Новий рік,
- 7 січня та 25 грудня – Різдво Христове,
- 28 червня – День Конституції України,
- 28 липня – День Української Державності,
- 24 серпня – День незалежності України,
- 14 жовтня – День захисника України
Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є встановлення українських свят та "усунення спадщини колоніального минулого".