ЦНС: Партизани підірвали авто з окупантами у Новій Каховці

Українське підпілля підірвало автомобіль із чотирма росіянами у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області. Про це повідомили у Центрі національного опору.

"Партизани продовжують чинити опір окупантам на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Новій Каховці учасники партизанського руху "Атеш" підірвали автомобіль, в якому знаходилися військовослужбовці РФ та представники спецслужб" , - заявили в ЦНС.

Вибух пролунав уранці 10 лютого на Дніпровському проспекті поблизу відділення поліції, але відомо про це стало лише 14 лютого.

В результаті двоє окупантів загинули, двох інших госпіталізували у тяжкому стані.

Опір нагадує, що на тимчасово окупованих територіях на Луганщині партизани продовжують знищувати залізничну інфраструктуру.