На півдні-заході Румунії стався черговий сильний землетрус

На півдні-заході Румунії у вівторок, 14 лютого, стався новий землетрус. Сила підземних поштовхів становила 5,6 балів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного інституту у Twitter .

Епіцентр землетрусу знаходився за 9 км на північний захід від міста Тиргу-Жіу, яке розташоване на південному заході країни в провінції Валахія.

Повідомляється, що поштовхи відчувалися у сусідніх країнах. Не виключено, що їх могли відчувати і у західних областях України.

#Earthquake 9 km NW of Târgu Jiu ( #Romania ) 12 min ago (local time 15:16:51). Updated map - Забарвлені дошки, що представляють місце shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:https://t.co/LBaVNedOuHhttps://t.co/tF665i6QJZ pic.twitter.com/d10M9Oi8f0 — EMSC (@LastQuake) February 14, 2023

Нагадаємо, вчора на південному заході Румунії також зафіксували землетрус, магнітуда якого становила 5,3 бала. Поштовхи відчувалися у сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговині.

Як відомо, внаслідок низки землетрусів, що сталися 6 лютого в Туреччині , загинули понад 31 тисяча людей.