Канадські Leopard 2 вже у Польщі, і українські танкісти вже тренуються на них

Канада вже доставила свої танки Leopard 2 до Польщі, українські танкісти вже розпочали навчання та тренування на них, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter міністра оборони Канади Аніти Ананд.

За її словами, ті танки, які Україна отримає від Канади, вже знаходяться у Польщі.

"Раніше ми оголосили, що чотири танки буде відправлено до Польщі. І це вже відбулося. Ці танки вже у Польщі" , - заявила вона.

Ананд також повідомила, що до Польщи прибули 25 канадських інчтрукторів. Саме вони почали тренувати українських військових щодо використання танків Leopard 2A4.

Раніше ми писали, що 4 лютого Канада надіслала Україні перший танк Leopard 2. Броньовану машину відправили до Європи літаком.

Також повідомлялося, що у понеділок, 6 лютого, українські військові розпочали навчання на танках німецького виробництва Leopard 2.