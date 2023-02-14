Кабмін призначив нових заступників міністрів оборони та внутрішніх справ
Кабінет міністрів у вівторок, 14 лютого, призначив низку заступників до Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ України, повідомляє Новое время.
Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За словами Мельничука, були призначені:
- Олександр Павлюк (командувач угруповання Сил і засобів оборони Києва) — першим заступником міністра оборони;
- Богдан Драп’ятий — заступником глави МВС;
- Катерина Павліченко — заступницею глави МВС;
- Олексій Сергєєв — заступником глави МВС;
- Василь Тетеря — заступником глави МВС;
- Інна Ящук — держсекретаркою МВС.
Також Кабмін звільнив:
- першого заступника міністра оборони Івана Руснака;
- заступника міністра оборони з питань цифровізації Олега Гайдука;
- заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Котія.
Міністр оборони Олексій Резніков раніше запросив на посади своїх заступників засновника фонду Повернись живим Віталія Дейнегу, експосла в Канаді Андрія Шевченка і командувача угрупування Сил та засобів оборони Києва Олександра Павлюка. Він подав кандидатів на посади для узгодження президентом.
Чутки про можливу відставку міністра оборони з'явилися на тлі корупційного скандалу в Міноборони щодо закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами і підозри кільком топчиновникам міністерства в розкраданні коштів.
5 лютого з'явилась інформація, що Резнікова планують перевести в Мінстратегпром (замість Павла Рябкіна), а на його місце призначать керівника ГУР МО Кирила Буданова. Сам Резніков казав, що подасть у відставку, якщо президент Володимир Зеленський ухвалить таке рішення.
Наступного дня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Резніков поки залишається на своїй посаді. 7 лютого на тлі чуток про відставку міністр подякував за конструктивну критику і заявив про подальше зміцнення оборони. Він анонсував перезавантаження антикорупційного управління Міноборони.