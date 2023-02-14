Резніков задоволений результатами "Рамштайна": подробиці

Міністр оборони Олексій Резніков "дуже задоволений" результатами засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося у вівторок,14 лютого, повідомляє Ділова столиця.

Про це Резніков сказав журналістам у кулуарах НАТО.

Міністр спершу зазначив, що в "Рамштайні" брали участь 54 представники країн світу, що означає, що "антикремлівська коаліція зростає".

"Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від усіх представників: це повна підтримка України до перемоги. І всі вважають, що перемога України – саме на полі бою" , – сказав він, додавши, що учасники "Рамштайну" наголошували на швидкості, своєчасності й стабільності допомоги.

"Ми продовжували говорити про навчання наших підрозділів для того, щоб вони на тій техніці, яку нам дають, і ухвалене рішення надавати, – щоб готові підрозділи виконували завдання Генерального штабу зі звільнення тимчасово-окупованих територій" , – додав Резніков.

Міністр також повідомив, що на зустрічі йшлось, серед інших питань, про те, як забезпечити більшу підзвітність щодо обліку зброї, яка надається партнерами для війни проти Росії.

У вівторок у Брюсселі міністри оборони й представники оборонних відомств близько 50 країн зібрались на зустріч у форматі "Рамштайн", де, як очікується, викладуть додаткові зобов'язання щодо надання Україні боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, і ці нагальні потреби переважають над довгостроковими запитами, як-от винищувачі або швидке постачання західних бойових танків.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що серед країн, які збираються передати Україні Leopard-2, Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Військовий чиновник також нагадав, що США, Чехія і Нідерланди передадуть танки Т-72 у кількості 90 одиниць, як додатковий пакет допомоги.

Також, за словами Остіна, союзники України у війні проти Росії нададуть допомогу Києву у майбутньому весняному контрнаступі.