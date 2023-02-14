Голова Пентагону про винищувачі для України: поки оголошень немає

У союзників України поки що немає оголошень щодо можливих поставок винищувачів, але робота для забезпечення всіх потреб ЗСУ триває, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява голови Пентагону США Ллойда Остіна під час брифінгу.

"Питання літаків. Сьогодні у мене жодних оголошень немає. Ми далі працюватимемо в цій групі, щоб забезпечити всі потреби України" , - підкреслив Остін.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що влада США допускає передачу Україні винищувачів або дозвіл на відповідний реекспорт.

Також ми писали, що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак спрогнозував позитивне рішення щодо постачання винищувачів Україні.