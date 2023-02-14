FT: Ізраїль вперше експортував нафту, здобуту на своїй території

Ізраїль вперше відправив на експорт нафту Karish Blend, добуту на власному родовищі, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Financial Times, першу партію сирої нафти було відвантажено на танкер Селігер-Афрамакс, місткістю близько 700 000 барелів.

Ця нафта видобута в районі газового родовища Каріш, розташовоного на морському кордоні Ізраїлю та Лівану, що довгий час був спірною теріторією. Згоду про демаркацію морського кордону між родовищами Каріш і Кана на ліванській стороні після багатьох років непрямих переговорів було досягнуто у жовтні минулого року за підтримки США.

Видобуванням займається компанія Energean, що кілька років тому обіцяла допомогти Ізраїлю приєднатися до «клубу міжнародних експортерів нафти».

Попри те, що Каріш є перш за все газовим родовищем, видобуток там нафти має вирішальне значення для Energean, оскільки ціна, яку компанія отримує за газ, видобутий в Каріші, нижча за міжнародні ціни, адже Ізраїль є відносно ізольованим ринком. А от нафту можна транспортувати в інші країни, тож Energean, як очікується, наблизиться до світової ціни.

Відсутність внутрішнього видобутку газу та нафти в Ізраїлі була слабкою стороною країни протягом більшої частини її історії, адже найбільші виробники нафти на Близькому Сході відмовлялися її постачати. Але за останнє десятиліття численні відкриття родовищ у водах східного Середземномор’я допомогли зменшити залежність Ізраїлю від імпорту.

Зараз Ізраїль забезпечує себе природним газом, завдяки чому зміг зменшити залежність від вугілля та згладити зв’язки зі своїми сусідами через експортні угоди до Єгипту та Йорданії. Хоча країні все ще доводиться імпортувати більшу частину своєї сирої нафти.