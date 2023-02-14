Шмигаль: Росіяни хочуть позбавити українців доступу до водопостачання

Росіяни спускають воду з Каховського водосховища з метою позбавити українців, які отримують воду з Дніпра, доступу до водопостачання, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в вівторок.

"На сьогодні Росія має намір зробити умови життя в Україні нестерпними. 14 ракетних атак на українську енергетику. Остання атака на енергосистему - 10 лютого - тривала більше доби. Ракетами та дронами було обстріляно шість енергооб'єктів та сім високовольтних підстанцій магістральних мереж" , - сказав глава Кабміну.

Енергетикам вже вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами, і на сьогодні незначні мережеві обмеження діють лише в Одесі та прилеглих районах, а також частині Херсонської та Харківської областей.

"Але ворог не зупиняється. Тепер росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та умисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води" , - додав Шмигаль.

Крім цього, більшою є атомна загроза, оскільки зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС.