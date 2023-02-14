Генерал Міллі: Росія програла стратегічно, оперативно і тактично

Трохи менше року минуло відтоді, як Москва почала своє вторгнення в Україну, і Росія програла стратегічно, оперативно і тактично, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу у Брюсселі.

"Україна залишається вільною, вони залишаються незалежними. НАТО і ця коаліція ніколи не були сильнішими, а Росія зараз є глобальним вигнанцем. І світ продовжує надихатися українською хоробрістю і стійкістю. Росія програла - вони програли стратегічно, оперативно і тактично, і вони платять величезну ціну на полі бою" , - сказав Міллі.

"Путін думав, що зможе швидко розгромити Україну, розколоти НАТО і діяти безкарно. Він помилявся" , - додав він.

Міллі також назвав битву в районі Бахмута найбільш масштабною за втратами станом на зараз і прогнозує, що українські сили не будуть відступати з міста.