Резніков: Минулого року Україна приєдналася до НАТО де-факто

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у 2022 році Україна приєдналася до НАТО де-факто, повідомляє Новое время.

На зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом він подякував Альянсу за надану допомогу Україні.

Він також нагадав, що Росія офіційно визнана найбільш значною та прямою загрозою країнам НАТО.

Рєзніков також додав, що українські військовослужбовці захищають від Росії всю Європу, а не лише свою державу.

"Минулого року Україна приєдналася до НАТО де-факто. Роблю все, щоб свого часу це сталося де-юре" , - написав він.

11 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може вступити до НАТО після закінчення війни з Росією.