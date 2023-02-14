Генштаб: Росіяни не відмовилися від Донбасу, активно працює авіація

Російські окупанти не відмовились від планів встановити контроль над Донецькою та Луганською областю в їхніх адміністративних межах та намагається активно наступати на п'яти напрямках на Сході, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 14 лютого.

Противник, попри значні втрати, поки що не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Активно діє ворожа авіація.

Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки та Краматорська на Донеччині. Є поранені серед мирного населення. Пошкоджено палац культури, в якому працює центр видачі гуманітарної допомоги. Також уражено приміщення медичного закладу.

Окрім того, ворог загалом здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона, Очакова та Берислава. Ворожі снаряди пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, є поранені.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ворожих обстрілів зазнали райони н.п. Янжулівка Чернігівської області; Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, включаючи Берестове, Вишневе і Табаївку Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Серебрянське лісництво, Білогорівку Луганської області та Федорівку — Донецької. Завдав авіаційних ударів в районах Берестового, Житлівки та Верхньокамянського.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них – Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області. Під авіаційні удари ворога потрапили райони Бахмута, Іванівського та Курдюмівки.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 22 населені пункти, зокрема, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Вугледар, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Вугледара. Також, окупанти скинули з БпЛА на позиції наших військ у районі Водяного аерозольні гранати нелетальної дії типу К-51.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них — Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області. Також ворог завдав авіаційних ударів біля Малинівки та Новоданилівки.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Берислав, Веселе, Інгулець, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське та Велетенське Херсонської області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, 3 склади боєприпасів та 2 станції РЕБ ворога.