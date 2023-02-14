Шмигаль: ЄС та США у січні надали Україні понад 4 млрд доларів

Україна в січні отримала від міжнародних партнерів 4,2 мільярда доларів - кошти надали Європейський союз та США, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

У січні ми отримали від Європейського Союзу та США 4,2 млрд доларів. Цього місяця плануємо залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших донорів ще понад 2 млрд доларів", - зазначив глава уряду.

Він пояснив, що ці кошти необхідні Україні для покриття критично важливих витрат: фінансування зарплат і пенсій, освіту та медицину.

"Вчора у Варшаві розпочалася дискусія з місією МВФ про перспективи підготовки та перегляду Моніторингової програми. Це шлях до нового етапу співробітництва з Фондом. Розраховуємо на прогрес у переговорному процесі" , - додав Шмигаль.

Нагадуємо:

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні для підготовки до перегляду моніторингової програми.