Військова розвідка: Путін — хвора людина, яку ховають від росіян

Російського диктатора Володимира Путіна, за даними української розвідки, ховають від громадян РФ через його хвороби, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі 24 каналу.

"Путін – нездорова людина ні психологічно, ні фізично. Як і весь російський режим і російське суспільство. Але саме на цьому образі і на цій особі зараз тримається сучасна Росія. Тому так його оберігають, ховають і роблять його недоступним перш за все для росіян. Українцям він точно не потрібний" , - наголосив Юсов.

Спікер підкреслив, що диктатора справді ховають від людей, і для того, щоб переконатися в цьому, не потрібно використовувати розвіддані.

"Достатньо побачити кумедні довжелезні столи, за якими він сидить, чи одинокого диктатора в церкві на свята, постановчі масовки навколо нього" , — нагадали в ГУР.

У травні глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Путін хворий на рак, а також має ще кілька тяжких хвороб. Однак, за його словами, «надіятися на те, що Путін завтра помре, не варто».

Наприкінці квітня The Sun опублікував статтю про те, що Путін хворий на рак і найближчим часом на нього чекає операція.

А у травні видання New Lines Magazine отримало запис близького до Кремля олігарха, який каже, що Путін хворий на рак крові.