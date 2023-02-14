У Молдові пояснили, навіщо закривали повітряний простір

Молдова закривала свій повітряний простір у зв'язку з появою в ньому невідомого об'єкта, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили в Органі цивільної авіації із посиланням на NewsMaker.

"Приблизно о 12:30 міністерство оборони отримало інформацію про те, що у повітряному просторі Молдови в районі Сорок зафіксували невеликий непізнаний об'єкт, схожий на метеорологічну кулю. Враховуючи погодні умови, через які неможливо було спостерігати та ідентифікувати об'єкт та траєкторію його польоту, з метою забезпечення безпеки громадян міжвідомча комісія з управління повітряним простором о 13:24 ухвалила рішення про тимчасове закриття повітряного простору" , — заявили в Органі цивільної авіації.

Як уточнили у відомстві, перевіривши інформацію та впевнившись у відсутності будь-якої загрози безпеці громадян, повітряний простір знову відкрили о 14:46.

Слід зазначити, що 14 лютого і в повітряному просторі Румунії виявили невідомий об'єкт, схожий на метеозонд. На його пошуки відправили два винищувачі. Пізніше в Міноборони країни заявили, що екіпажі літаків не підтвердили наявність повітряної цілі — ані візуально, ані бортовими радарами.

Як повідомлялось, раніше 14 лютого стало відомо, що влада Молдови закрила повітряний простір країни на кілька годин.