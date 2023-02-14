Зеленський зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Канади

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 14 лютого, зустрівся в Києві з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський розповів Жолі про потреби захисників України, вони обговорили співпрацю в галузі безпеки та оборони. Глава держави розповів, що Україна робить для реалізації формули миру, і висловив сподівання, що Канада підтримає «глобальний саміт миру» та резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Вони також обговорили, як прискорити відбудову звільнених від російських окупантів регіонів, розмінування територій після бойових дій, притягнення до відповідальності винних у злочині російської агресії та євроінтеграцію України.

Зеленський подякував міністерці за підтримку та допомогу Україні, зокрема за рішення передати танки Leopard.