Білий дім: Можлива окупація Бахмута не вплине на перебіг війни

Росія досягла певного прогресу в районі Бахмута Донецької області, але можлива окупація українського міста не вплине на перебіг війни, повідомляє Новое время.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Telegraph.

"Це не вплине на хід війни в цілому" , — сказав Кірбі про можливе захоплення міста.

При цьому представник Білого дому зазначив, що окупанти досягли поступового прогресу в останні день або два в штурмі Бахмута. Кірбі додав, що все ще неясно, чи росіяни зможуть його захопити.

Раніше в Міноборони Британії повідомили, що війська РФ просунулися в районі Бахмута. За їхніми даними, найманці ПВК Вагнера просунулися на 2-3 км на захід, контролюючи місцевість поблизу основної траси М-03, яка веде до міста.