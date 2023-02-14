Міноборони: Греція передала Україні 20 бронемашин БМП-1 та боєприпаси

Греція передала ЗСУ пакет військової допомоги, який включає 20 бронемашин БМП-1 та боєприпаси, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Греції.

Наголошується, що міністр національної оборони Ніколаос Панайотопулос взяв участь у конференції Контактної групи з оборони в Україні, яка була організована з ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна.

Під час свого виступу міністр оборони Греції наголосив, що вторгнення в Україну є кричущим порушенням міжнародного права, яке підриває мир, безпеку та стабільність у Європі.

Панайотопулос згадав про гуманітарну та оборонну допомогу, яку його країна надала Україні, таку як боєприпаси та 20 бойових броньованих машин БМП-1, і наголосив, що Греція продовжуватиме підтримувати боротьбу українського народу за суверенітет та територіальну цілісність країни.

Раніше повідомлялося, що Греція відмовилася надати Україні танки Leopard 2, тому що сама їх потребує через зростання напруженості у відносинах з Туреччиною.