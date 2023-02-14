ДТЕК: У Києві та низці областей 15 лютого не вимикатимуть світло

У середу, 15 лютого, у низці регіонів України не вимикатимуть електроенергію, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДТЕК.

"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях" , - йдеться в повідомленні.

Однак внаслідок пошкодження мереж в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.

Водночас через мережеві обмеженнязавтра в Одеській області діятимуть стабілізаційні відключення.

Івано-Франківська область завтра також буде ввесь день зі світлом.

"Зважаючи на те, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з розподілом електричної енергії, завтра відключень не буде" , - повідомила глава ОВА Світлана Онищук.

У Рівненській області 15 лютого також не вимикатимуть світло.

"Друзі, ще один день плануємо пройти без обмежень електропостачання" , - написав очільник ОВА Віталій Коваль у Telegram.

Нагадаємо, що дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Хоча в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження.