ДТЕК: У Києві та низці областей 15 лютого не вимикатимуть світло
У середу, 15 лютого, у низці регіонів України не вимикатимуть електроенергію, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє ДТЕК.
"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - йдеться в повідомленні.
Однак внаслідок пошкодження мереж в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.
Водночас через мережеві обмеженнязавтра в Одеській області діятимуть стабілізаційні відключення.
Івано-Франківська область завтра також буде ввесь день зі світлом.
"Зважаючи на те, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з розподілом електричної енергії, завтра відключень не буде", - повідомила глава ОВА Світлана Онищук.
У Рівненській області 15 лютого також не вимикатимуть світло.
"Друзі, ще один день плануємо пройти без обмежень електропостачання", - написав очільник ОВА Віталій Коваль у Telegram.
Нагадаємо, що дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Хоча в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження.