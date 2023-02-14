ГУР: Люди з оточення Путіна допомагають українській розвідці

Українська розвідка співпрацює з людьми з оточення російського диктатора Володимира Путіна, які у РФ відомі як прихильники «великої Росії», повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк в інтерв'ю грецькому виданню Lefimerida.

"Це люди поза всякою підозрою, відомі як прихильники „великої Росії“. В оточенні Путіна чимало людей, які не підтримують його політику щодо України" , - сказав він.

Черняк зазначив, що союзники Путіна допомагають ГУР не через дружні почуття до України, а для своєї вигоди.

"Хтось — щоб урятувати життя, хтось — бо він втрачає гроші. Після вторгнення в Україну кілька людей почали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається" , - зазначив він.

При цьому, за його словами, ці люди в Кремлі здатні повалити Путіна лише у разі достатнього ослаблення диктатора, але зараз вони не готові.

Раніше в українській розвідці повідомляли, що Росія не має достатніх ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.