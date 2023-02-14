ЗМІ: У німецькому порту зафіксували військову техніку США, ймовірно, для України

У німецькому порту Бремерхафен помічено велику кількість військової американської техніки, ймовірно, призначеної для України, повідомляє Європейська правда.

Про це пише німецьке видання Nordsee Zeitung, яке опублікувало також фото.

На транспортному судні "Arc Integrity" армія США доставила до Бремерхафена, серед іншого, 60 бойових машин піхоти Bradley. Вони є частиною пакета військової допомоги США.

In addition to the Bradley, the ferry unloaded 90 Strykers in Bremerhaven (Germany); in general, the entire batch of military equipment that arrived at the port, has 440 combat vehicles of various classes, is ready for shipment to Ukraine pic.twitter.com/ghrTS2yb1e — Avia.Pro - ????️Foreign Affairs - ????Geopolitics (@avia_pro) February 14, 2023

У понеділок, 13 лютого, на майданчику в порту, використовуваному армією США, з повітря можна було побачити загалом близько 440 військових машин.

Завантаження військової техніки вже йде повним ходом. На фото видно, що БМП перебувають на причепах вантажівок і готуються до подальшого транспортування дорогою. Кілька низькорамних вантажівок з танками вже були помічені на автобані в напрямку Бремена.

Офіційного підтвердження того, що військову техніку поставлятимуть безпосередньо в Україну, немає. Можливо також, що окремі запаси - наприклад, у Польщі - будуть поповнені за принципом кільцевого обміну.

Також повідомляється, що Bradley везуть на американську базу в Мангеймі. Передбачається, що там проходитимуть навчання українські солдати.

Під час розвантаження порома були помічені БТР Stryker та машини Avenger із ЗРК. Крім того, багато вантажівок і броньованих автомобілів.

Раніше у вівторок міністр оборони США Ллойд Остін перерахував країни, які почали підготовку до передання Україні бойових танків Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання.