Стало відомо, хто очолить Вищий антикорупційний суд України

На загальних зборах суддів у вівторок, 14 лютого, було ухвалено рішення, що Вищий антикорупційний суд України очолить суддя Віра Михайленко, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook.

"Новим головою Вищого антикорупційного суду стала суддя Віра Михайленко. Відповідне рішення було прийняте сьогодні на загальних зборах суддів" , — йдеться у повідомленні.

У ЦПК нагадали, що попередні кілька спроб обрати голову ВАКС були невдалими.

З 7 травня 2019 року по 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич. До сьогодні повноваження голови виконував Олег Павлишин.