США готують пакет допомоги Україні на $10 млрд - ЗМІ

Сполучені Штати готують новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 10 млрд доларів, а також нові санкції проти Росії.﻿ Про це, з посиланням на Sky News, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Офіційні особи США заявили, що адміністрація президента Джо Байдена готує кілька важливих заяв, спрямованих на демонстрацію непохитної підтримки США Україні у дні річниці повномасштабного російського вторгнення, про які буде оголошено наступного тижня.

У Вашингтоні розробляють новий пакет економічних обмежень проти Росії, а також готують великий пакет фінансової допомоги у розмірі 10 млрд. доларів, щоб підтримати роботу уряду України.

Очікується також, що Білий дім найближчими днями також оголосить про ще один великий пакет військової допомоги Україні. Офіційні особи додали, що допомога у розмірі 10 млрд доларів буде прямою бюджетною допомогою уряду України.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть запровадити санкції щодо більшої кількості банків , пов'язаних із Росією. Також планується посилити заходи щодо будь-якого ухилення від цих правил.