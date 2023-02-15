У РФ створені табори для "ідеологічного перевиховання" українських дітей – розслідування

На території Росії та окупованого Криму функціонує мережа таборів для "перевиховання" та усиновлення українських дітей. Про це свідчить звіт Лабораторії гуманітарних досліджень факультету охорони здоров'я Єльського університету, повідомляє Українська правда.

Автори розслідування стверджують, що на території Росії та анексованого Криму існує мережа зі щонайменше 43 закладів, у більшості з яких відбувається "ідеологічне перевиховання" дітей з України віком від 4 місяців до 17 років.

За оцінкою дослідників, від 24 лютого 2022 року до цих таборів потрапили понад 6 тис. українських дітей. При цьому вони допускають, що фактична кількість дітей може бути значно вищою.

Більшість таборів - це оздоровчі заклади, куди дітей відвозять нібито на відпочинок. Решту таборів росіяни використовують для розміщення дітей, яких привезли для виховання або усиновлення в РФ.

Більша частина цих закладів розташована в Криму. Однак 10 таборів розташовані недалеко від великих російських міст - Москви, Казані та Єкатеринбурга. Також табори є в Сибірі та на Далекому Сході.

Карта російських таборів

У розслідуванні стверджується, що у таборах в Криму та Чечні українських дітей навчають поводженню з вогнепальною зброєю та військовою технікою.

Серед установ, куди відправляли дітей, дослідники ідентифікували психіатричну клініку та будинки для сиріт.

"Основна функція таборів - це, судячи з усього, політичне перевиховання. Українським дітям насаджують російські ідеї в академічній, культурній, патріотичній, військовій сферах" , - йдеться у звіті.

Більшість дітей, які перебувають у таборах, вивезли з окупованих РФ регіонів Донбасу, декого вивезли з Харківської, Херсонської та Запорізької областей до того, як ці території повернулися під контроль України.

Зазначається, що росіяни тиснуть на батьків, щоби отримати згоду на відправлення дітей у табори. Деякі з опитаних батьків розповіли, що не погоджувалися віддавати своїх дітей у такі заклади, однак їх відправили.