Ситуація на фронті на ранок 15 лютого: інформація Генштабу

Протягом доби російські війська завдали 2 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Донецькій області та 3 авіаційних удари. Зафіксовано 68 ворожих обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах Херсонської та Миколаївської областей. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах" , - зазначили у відомстві.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відобразили атаки окупантів у районах понад 20 населених пунктів. Серед них – Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Першотравневе, Мар'їнка, Перемога, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій українських військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Ворожі обстріли зазнали районів населених пунктів Янжулівка та Тимоновичі Чернігівської області; Товстодубове, Білокопытове, Волківка, Волфіно та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Баранівка, Стрілка, Червоне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Землянки, Рублене, Чавунівка, Червоне Перше, Новомлинськ, Двір Ред.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв із танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Берестове та Табаївку Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Новоєгорівка, Макіївка, Краснопопівка, Піщане, Діброва, Спірне, Роздолівка, Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області та Федорівка та Степове — Донецька.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них – Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Васюківка, Желєзнянське, Бахмут, Іванівське, Годин Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 30 населених пунктів, зокрема, Кам'янка, Авдіївка, Першотравневе, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Перемога, Золота Нива, Пречистівка.

На Запорізькому напрямку вогневої поразки зазнали районів понад 20 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Берислав, Веселе, Інгулець, Львів, Тягинку, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровську та Велику Херсонську область.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Червона Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання".

У місцевого крематорію спостерігається стала черга військових автомобілів у кількості до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються", - додали у Генштабі.

Крім того, авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Українські ракетники та артилеристи вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіо-елетронної боротьби ворога.