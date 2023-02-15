Дорожники встановили перший модульний міст, переданий Францією

У Чернігівській області запрацював перший модульний міст із шести, які були передані Україні урядом Франції, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Запрацював ще один міст, наданий французькими партнерами. 42-метрову конструкцію встановили у Старому Білоусі" , - зазначив Чаус.

За його словами, міст суцільнометалевий. Дорожня поверхня з дерев'яного настилу. Конструкція може витримати автомобілі вагою 18 тонн. Повідомляється, що нова конструкція – це тимчасовий захід на час будівництва нового капітального мосту.