У Херсоні заборонили відеореєстратори та фотозйомку
У Херсоні оголосили заборону на фото-, відеофіксацію, використання відеореєстраторів на транспорті. Про це йдеться у повідомленні Херсонської міськради, повідомляє Ділова столиця.
"На території Херсонської міської громади запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію, використання відеореєстраторів на транспортних засобах, які не залучені до заходів правового режиму" , - кажуть у мерії.
Заборона діє, зокрема:
- на дорогах загального користування;
- об'єкти загального призначення;
- об'єкти інфраструктури;
- блокпостах;
- зміцнення;
- у місцях розташування, зосередження чи переміщення військових частин (сил оборони).