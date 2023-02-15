У Херсоні заборонили відеореєстратори та фотозйомку

У Херсоні оголосили заборону на фото-, відеофіксацію, використання відеореєстраторів на транспорті. Про це йдеться у повідомленні Херсонської міськради, повідомляє Ділова столиця.

"На території Херсонської міської громади запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію, використання відеореєстраторів на транспортних засобах, які не залучені до заходів правового режиму" , - кажуть у мерії.

Заборона діє, зокрема: