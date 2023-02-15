У Херсоні заборонили відеореєстратори та фотозйомку

У Херсоні заборонили відеореєстратори та фотозйомку
Фото: Pixabay

У Херсоні оголосили заборону на фото-, відеофіксацію, використання відеореєстраторів на транспорті. Про це йдеться у повідомленні Херсонської міськради, повідомляє Ділова столиця.

"На території Херсонської міської громади запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію, використання відеореєстраторів на транспортних засобах, які не залучені до заходів правового режиму" , - кажуть у мерії.

Заборона діє, зокрема:

  • на дорогах загального користування;
  • об'єкти загального призначення;
  • об'єкти інфраструктури;
  • блокпостах;
  • зміцнення;
  • у місцях розташування, зосередження чи переміщення військових частин (сил оборони).

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