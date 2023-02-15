В Одесі провалився під лід чоловік, який намагався врятувати собаку
В Одесі на одному з озер провалився під лід чоловік, намагаючись урятувати свого собаку. Це сталося на водоймі у Малиновському районі, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.
На місці виклику оперативно виїхали рятувальники. Вони за допомогою триколінчастої драбини та мотузки разом із місцевими жителями витягли літнього чоловіка 1948 року народження та його собаку з крижаної пастки.
Потерпілий пенсіонер відмовився від медичної допомоги.
Рятувальники закликають берегти своє життя та стежити за домашніми вихованцями, а в подібних випадках – одразу дзвонити за номером 101.
"Напевно, кожен би вчинив так заради свого улюбленця. Але не повторюйте чужих помилок! Краще відразу зателефонувати рятувальникам за номером 101. Бережіть своє життя і стежте за своїми домашніми улюбленцями!", - сказано у повідомленні.