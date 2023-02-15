В Одесі провалився під лід чоловік, який намагався врятувати собаку

В Одесі на одному з озер провалився під лід чоловік, намагаючись урятувати свого собаку. Це сталося на водоймі у Малиновському районі, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

На місці виклику оперативно виїхали рятувальники. Вони за допомогою триколінчастої драбини та мотузки разом із місцевими жителями витягли літнього чоловіка 1948 року народження та його собаку з крижаної пастки.

Потерпілий пенсіонер відмовився від медичної допомоги.

Рятувальники закликають берегти своє життя та стежити за домашніми вихованцями, а в подібних випадках – одразу дзвонити за номером 101.