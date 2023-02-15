Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували 690 загарбників, 7 ББМ та 4 танки

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 139 770 військових, 3 290 танків, 6 507 ББМ та 236 засобів ППО.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано,

танків - 3290 (+4) од.

бойових броньованих машин – 6 507 (+7) од.,

артилерійських систем – 2 303 (+4) од.,

РСЗВ – 466 (+0) од.,

засобів ППО – 236 (+2) од.,

літаків – 298 (+0) од.,

вертольотів – 286 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+0) од.,

крилатих ракет - 857 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 161 (+6) од.,

спеціальної техніки – 219 (+1) од.

Дані уточнюються.