Маск розповів коли покине пост глави Twitter

Новий власник Twitter мільярдер Ілон Маск розповів, коли може піти з посади СЕО компанії, повідомляє Новое время.

Ілон Маск прагне знайти свого наступника, який очолить Twitter до кінця 2023 року.

"Я припускаю, що ближче до кінця цього року буде гарний час, щоб знайти когось іншого, хто очолить компанію" , - заявив Маск.