Розвідка Британії: Військове виробництво у РФ стає "критично слабким"

Військове виробництво у РФ критично послаблюється та не відповідає вимогам Міністерства оборони й окупаційних військ в Україні﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

На переконання міністерства, про ослаблення російського оборонпрому свідчать публічні заяви керівництва Росії. Зокрема, 9 лютого заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв відвідав Омський завод машинобудування і закликав збільшити виробництво танків.

Крім того, президент РФ Володимир Путін під час наради 12 лютого розкритикував віцепрем'єр-міністра Дениса Мантурова, який відповідає за оборонну промисловість, за "дурість".

"Високопоставлені російські керівники, ймовірно, усвідомлюють, що військово-промислове виробництво держави стає критичною слабкістю, що посилюється стратегічним та оперативним прорахунком вторгнення в Україну" , — зазначають у Міноборони, посилаючись на дані британської розвідки.

За її інформацією, військове виробництво Росії не відповідає потребам Міноборони щодо ресурсів, які необхідні окупантам в Україні, і щодо відновлення запасів.