Розвідка Британії: Військове виробництво у РФ стає "критично слабким"
Військове виробництво у РФ критично послаблюється та не відповідає вимогам Міністерства оборони й окупаційних військ в Україні. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.
На переконання міністерства, про ослаблення російського оборонпрому свідчать публічні заяви керівництва Росії. Зокрема, 9 лютого заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв відвідав Омський завод машинобудування і закликав збільшити виробництво танків.
Крім того, президент РФ Володимир Путін під час наради 12 лютого розкритикував віцепрем'єр-міністра Дениса Мантурова, який відповідає за оборонну промисловість, за "дурість".
"Високопоставлені російські керівники, ймовірно, усвідомлюють, що військово-промислове виробництво держави стає критичною слабкістю, що посилюється стратегічним та оперативним прорахунком вторгнення в Україну", — зазначають у Міноборони, посилаючись на дані британської розвідки.
За її інформацією, військове виробництво Росії не відповідає потребам Міноборони щодо ресурсів, які необхідні окупантам в Україні, і щодо відновлення запасів.