Путін готується до тривалої війни, але в РФ не вірять у перемогу, - Reuters

Російський диктатор Володимир Путін готується до тривалої війни проти України. Проте частина російської еліти не вірить у перемогу Росії.﻿ Про це, з посиланням на Reuters, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

У виданні зазначають, що Путін розглядає війну "як переломний момент" і можливість "провчити" США, відродити Росію після розпаду Радянського Союзу. Проте диктатор помилився, оскільки війна в Україні зробила РФ агресором та міжнародно ізольованою.

Російське джерело заявило виданню, що надії Путіна покращити свою репутацію виявилися марними, а втрати не варті окупованих територій.

"Попереду буде ще важче і дорожче як для України, так і для Росії. Економічні втрати такого масштабу не варті кількох завойованих територій" , - зазначив співрозмовник.

При цьому багато представників російської еліти поділяють таку точку зору. Водночас, не зважаючи на наслідки війни для Росії, у Путіна досі немає серйозного суперника за владу. І враховуючи придушення будь-якого суспільного інакомислення, диктатору не варто боятися президентських виборів, які мають відбутися в березні 2024 року.

Reuters також зазначає, що у Росії побоюються економічних наслідків вторгнення Росії в Україну.

"Я не вірю ні в великий наступ, ні в можливість перемоги Росії над усім цивілізованим світом" , - сказало високопоставлене джерело, близьке до Кремля.

Співрозмовник зазначив, що РФ перебуває в невигідному становищі як у військових технологіях, так і в мотивації, але він вважає, що війна триватиме "дуже довго".

Безальтернативність

Плани Путіна про тривалу війну не підтримують і серед військових. Зокрема, терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) відкрито критикує керівництво РФ.

"У нас абсолютно недієздатне керівництво, сформоване безпосередньо президентом, який є незмінним і якому немає альтернативи. Але зміна президента призведе до швидкої катастрофи" , - сказав бойовик.

Через відсутність альтернативи, як зазначає видання, Путін був змушений розпочати мобілізацію. Цей процес спонукав сотні тисяч осіб тікати з Росії.

Крім того, немає альтернативи і для економіки Росії. Москва втратила значну частину газового ринку в Європі. Прогнозується, що у березні видобуток газу в РФ скоротиться.

"Західні фірми та інвестори прагнуть вийти, змусивши Росію доглядати за Китаєм як інвестора та покупця її нафти" , - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, керівник військової розвідки Кирило Буданов заявив, що 2023 рік може стати переможним для України. Водночас у НАТО та лідери країн-партнерів вважають, що війна в Україні може бути тривалою.