Єврокомісія представила десятий пакет санкцій проти РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти Росії.﻿ Про це йдеться у відеозверненні фон дер Ляєн і високого представника ЄС Жозепа Борреля, повідомляє Європейська правда.

"Передусім ми пропонуємо подальші експортні заборони, які коштуватимуть понад 11 млрд євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів" , - сказала фон дер Ляєн.

Вона пояснила, що йдеться про товари, які РФ не зможе замістити постачанням з інших країн: електроніку, спеціальні траспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектору, які можуть застосовуватися російськими військовими.

"Друге. Ми і далі обмежимо експорт товарів подвійного призначення і технологічних товарів. Ми пропонуємо експортний контроль 47 компонентів, які можуть використовуватися у російській зброї, в тому числі дронах, ракетах і гелікоптерах" , - заявила президентка ЄК.

Також, за словами фон дер Ляєн, ЄС вперше вирішив додати структури третіх країн, які використовуються Росією для обходу санкцій.

"Революційна гвардія Ірану забезпечує Росію дронами "Шахед" для атак на цивільну інфраструктуру України. Тому ми додаємо сім іранських структур до нашого списку" , - сказала вона, додавши, що ЄС готовий і далі запроваджувати санкції щодо країн, які постачають Росії важливі технології.

Також, за її словами, десятий пакет санкцій спрямований проти російської машини пропаганди: "Тому ми пропонуємо внести путінських пропагандистів до санкційного списку на рівні з політичними і військовими керівниками Росії". Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що йдеться про понад 100 нових імен у санкційному списку.

Четвертим пунктом санкційного пакета, за словами фон дер Ляєн, є заходи запобігання обходу санкцій проти РФ.