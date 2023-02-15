Депутати Солод та Королевська складають мандати - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив , що заяви нардепів ОПЗЖ Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода вже надійшли до Ради.
"Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради надійшли. Офіційно.
Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться законним способом згідно з Конституцією України. Чекаємо на заяви інших втікачів" , - заявив Стефанчук.
Королівська та Солод нардепи фракції ОПЗЖ - фігуранти розслідування УП "Батальйону Дубай".
Зараз Королівська з родиною проживає в Дубаї Address Beach Resort.
17 жовтня її із чоловіком помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Джерела видання серед забудовників інформують, що тоді сімейство придбало нерухомості понад 10 мільйонів доларів.
За інформацією джерел видання в українській розвідці, Королевська була серед тих, кому Віктор Медведчук запропонував залишитися в Україні та чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу.
У Дубаї вдалося зафіксувати старшого сина Королівської та Солода Ростислава.