Нам потрібно кілька місяців на підготовку до деокупації територій – Рєзніков

Україні знадобиться кілька місяців, щоб повноцінно підготуватися до деокупації тимчасово окупованих територій. Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков за підсумками 9-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", повідомляє Укрінформ.

"Бо у них (військових - ред.) завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом. І це завдання спрямоване насамперед на деокупацію тимчасово окупованих територій України.

Це потребує часу. Ми говоримо про кілька місяців, коли будемо повноцінно готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу відбуватимуться ті чи інші події" , - заявив міністр.

Рєзніков зазначив, що постачання в Україну техніки залежить насамперед від терміну навчання українських військових. За його словами, техніка "не може зайти просто так".