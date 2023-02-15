Серед американців послабилася підтримка допомоги Україні — опитування

Підтримка надання Україні зброї та прямої економічної допомоги серед американської громадськості послабилася, згідно з новим опитуванням Центру досліджень громадських відносин Associated Press-NORC, повідомляє Дзеркало тижня.

48% респондентів заявили, що підтримують надання США зброї Україні, 29% - проти, а 22% - не підтримують і не виступають проти. У травні 2022 року, менш ніж через три місяці після початку війни, 60% дорослого населення США висловилися за надання Україні зброї.

Американці приблизно порівну розділилися щодо спрямування державних коштів безпосередньо в Україну: 37% - за, 38% - проти, 23% - не визначилися. Ознаки зменшення підтримки України з'являються перед запланованим візитом президента США Джо Байдена у Польщу на тлі річниці повномасштабного вторгнення РФ. Байден неодноразово заявляв, що США допомагатимуть Україні «стільки, скільки буде потрібно» для боротьби з російським вторгненням.

Опитування показує, що 19% американців мають велику впевненість у здатності Байдена впоратися з ситуацією в Україні, тоді як 37% кажуть, що мають лише часткову впевненість, а 43% майже не мають жодної.

Погляди на те, як Байден впорається з війною, розділилися значною мірою вздовж партійних ліній. Серед демократів 40% опитаних заявили, що вони повністю впевнені в тому, що Байден впорається з ситуацією, 50% мають часткову впевненість, а 9% - майже не впевнені. Серед республіканців переважна більшість (76%) кажуть, що майже не довіряють Байдену. Ці цифри практично не змінилися з травня минулого року.

Більшість американців, 63%, як і раніше, виступають за запровадження економічних санкцій проти РФ, показує опитування, хоча ця частка також зменшилася порівняно з 71% у травні 2022 року.

59% респондентів вважають, що обмеження шкоди, завданої економіці США, важливіше, ніж ефективні санкції проти Росії, навіть якщо це означає, що санкції будуть менш ефективними. Майже рік тому, у березні 2022 року, ситуація була зворотною: 55% сказали, що ефективні санкції проти Росії є більшим пріоритетом, навіть якщо це означає шкоду для економіки США.

Загалом, опитування показує, що близько чверті американців, 26%, зараз вважають, що США повинні відігравати важливу роль у цій ситуації, порівняно з 40% у березні 2022 року. Водночас 49% опитаних вважають, що США повинні відігравати другорядну роль, і лише 24% кажуть, що Вашингтон не повинен відігравати жодної ролі.

З березня минулого року відсоток демократів, які вважають, що США повинні відігравати важливу роль у цій ситуації, дещо знизився з 48% до 40%, тоді як серед республіканців він знизився з 35% до 17%.

Демократи також частіше, ніж республіканці, підтримують запровадження економічних санкцій проти Росії (75% проти 60%), прийняття біженців з України (73% проти 42%), надання зброї Україні (63% проти 39%) та направлення державних коштів в Україну (59% проти 21%). З травня минулого року підтримка дещо послабилася як серед демократів, так і серед республіканців.

Опитування було проведене 26-30 січня серед 1 068 дорослих з використанням вибірки AmeriSpeak Panel NORC, яка розроблена для репрезентативності населення США. Похибка вибірки для всіх респондентів становить плюс-мінус 4,2 відсоткових пункти