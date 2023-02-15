ГУР: Російська пропаганда готує населення до нової хвилі мобілізації

Пропаганда країни-агресора РФ готує російське населення до нової хвилі мобілізації. Кремль намагається пояснити росіянам, чому вони мають мовчки йти на забій, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

Він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін готує низку публічних заяв, запевнень, криків та концертів, щоб «чимось підживити пропаганду».

"Це робиться, щоб підтримувати наративи Кремля. Ми чутимемо, що операція йде за планом. Що вони воюють не з Україною, а захищають Росію від усього НАТО. Інше питання, що НАТО не прийшло, але це вже таке" , - сказав він.

Юсов зазначив, що пропаганда готуватиме населення до нової хвилі мобілізації.

"Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій, виконуючи якісь незрозумілі вказівки кремлівських старців. Це, мабуть, не громадяни, це скоріше піддані РФ, бо громадяни захищали б власні права та ставили б якість питання. Можливо, і до цього також дійде" , – пояснив Юсов.

Раніше в ГУР говорили, що Росія намагається створити двомільйонну армію окупантів та сформувати стратегічні резерви.