ОК "Південь": Росія готується до нового ракетного удару з моря

Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, що може свідчити, зокрема, про те, що решта угруповання готується до нового ракетного удару, повідомляє Ділова столиця.

Про це сказала начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, кількість ракетоносіїв зменшилася майже вдвічі порівняно з минулими днями. В даний час у морі знаходиться 6 кораблів і катерів, серед яких лише один надводний ракетоносій, залп якого складає 8 ракет "Калібр".

"Решта ракетоносіїв заведені у пункти базування, що може свідчити про підготовку до масового виходу та масового ракетного удару. Але ми не виключаємо і можливості точкових ударів" , — сказала вона.

Гуменюк також додала, що у Чорному морі спостерігається шторм.

"У Чорному морі зараз шторм не такий потужний. Він більш сезонний, типовий для зими, це 2-3 бали. Це дозволяє корабельному угрупованню перебувати на бойовому чергуванню" , — йдеться у заяві", — наголосила вона.

Як повідомлялось, Наталія Гуменюк раніше заявила, що російські військові готуються до завдання ракетного удару по Україні близько двох тижнів, наступний може бути у річницю повномасштабного вторгнення.