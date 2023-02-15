Прем'єр Швеції приїхав до Києва та провів зустріч з Зеленським

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прибув з неоголошеним візитом до Києва, де провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Зеленського в Telegram.

"Сьогодні вітаю в Україні прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона. Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями" , — повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі, додавши відео зустрічі у Києві.

Це перший візит Крістерссона в Україну на посаді прем'єр-міністра. Його попередниця на посаді Магдалена Андерссон відвідала Україну торік.

Як повiдомлялось, Швеція надасть Україні військову допомогу на суму 4,3 млрд шведських крон ($406,7 млн) на посилення обороноздатності.

Крім того, міністр оборони Швеції Пол Йонсон не виключив постачання Україні танків Stridsvagn 122 у майбутньому.