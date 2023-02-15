ЗМІ: США, Британія та Україна не вірять у успішність російського наступу

США, Великобританія та Україна мають сумніви, що Росія досягне значних успіхів під час нового масштабного наступу на сході країни, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американських, британських та українських чиновників.

"Ймовірно, це швидше амбітно, ніж реалістично" , — сказав CNN високопоставлений військовий чиновник США.

Росія збільшує кількість військ на окупованих українських територіях та на кордоні. Проте, як повідомляє телеканал, західні союзники не вважають, що ці сили здатні захоплювати та утримувати нові території.

"Малоймовірно, що російські сили будуть набагато краще організовані, і тому малоймовірно, що вони будуть успішнішими, хоча вони, схоже, готові відправити більше військ у м’ясорубку" , — сказав високопоставлений британський чиновник CNN.

Американські військові вважали, що Росія готуватиме війська до травня, щоб російські збройні сили відновили достатньо ресурсів для тривалого наступу, але російські лідери хотіли діяти якнайшвидше.

Зараз США вважають ймовірним, що російські війська вирушають на фронт до завершення підготовки через політичний тиск з боку Кремля, заявив CNN високопоставлений військовий представник США.

Хоча українські офіційні особи б’ють на сполох у зв’язку з новими атаками Росії на сході, українська сторона також скептично ставиться до можливостей Росії.

"Вони зібрали достатньо живої сили, щоб взяти одне чи два невеликі міста на Донбасі, але це все. Не вражає порівняно з тією панікою, яку вони намагалися створити в Україні" , — сказав CNN високопоставлений український дипломат.

Раніше в українській розвідці заявляли, що Росія не має достатніх ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.