Подоляк: У найближчі місяці можна дотиснути Росію, і партнери це розуміють

Західні партнери України чудово розуміють, що не можна дозволяти державі-агресору Росії продовжувати війну проти України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

За його словами, західні партнери розуміють важливість постачання озброєння і те, що українські військові у найближчі місяці може "притиснути" Росію.

"Всі розуміють що війну не можна затягувати, не треба дозволяти, щоб вона (Росія - ред.) зменшила інтенсивність бойових дій, щоб вона була ще рік чи два, чи три. Наші партнери це розуміють, що можна протягом найближчих місяців остаточно дотиснути РФ і для цього нам потрібен певний інструмент і передачу його треба пришвидшувати" , - сказав він.

Подоляк відзначив, що наразі процеси по передачі озброєння йдуть набагато швидше. Але більшість політичних рішень вже прийняті й зараз більше стоїть питання логістики.

"Тому що всі політичні рішення, принципові рішення, щодо того як ця війна має закінчитись, наші партнери прийняли" , - сказав він.

Як повідомлялося, в Інституті вивчення війни заявили, що росіяни намагалися маніпулювати темою переговорів у грудні 2022 року, щоб затримати постачання західних танків та підготуватися до нового великого наступу.

Нагадаємо, нещодавно в російському МЗС захотіли прямих перемовин з Україною і без посередників.