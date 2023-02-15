Прем’єр Швеції: Путін помиляється, думаючи, що час на його боці

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон під час візиту до Києва у середу зробив заяву про помилковий розрахунок президента РФ Владіміра Путіна та пообіцяв подальшу підтримку Києву, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Це війна проти України, а також війна проти нашої спільної європейської безпеки і проти наших трансатлантичних цінностей. Дуже важливо забезпечувати, аби міжнародна спільнота і надалі продовжували підтримувати Україну. Завершення війни Росії проти України є питанням глобальної безпеки" , - сказав Крістерссон.

Він підкреслив, що Владімір Путін помиляється, якщо він вважає, що час на його боці.

"Росія не зможе досягти успіху, оскільки ви, ваш уряд, збройні сили України, український народ продовжуєте захищати свою свободу і це вражає всіх нас. Я думаю, що ви бачили це минулого тижня у Брюсселі" , - сказав Крістерссон.

Він нагадав, що Швеція ще до початку повномасштабного вторгнення перебувала серед найбільших донорів України. За останній рік, сказав прем'єр, підтримка перевищила 1 млрд доларів.

"Ми будемо надавати стільки підтримки, скільки потрібно як в економічному, так і в оборонному аспектах" , - заявив Крістерссон.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прибув з неоголошеним візитом до України 15 лютого.

У середині січня Крістерссон оголосив про наміри передати Україні самохідні артилерійські установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а також протитанкові ракети NLAW.