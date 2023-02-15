Блащак: Союзники сформували батальйон танків Leopard 2A4 для України

Польща, Норвегія, Канада, Іспанія та Фінляндія разом змогли укомплектувати батальйон танків Leopard 2A4, повідомляє Новое время.

Про це заявив польський міністр оборони Маріуш Блащак у середу, 15 лютого, передає Dziennik Gazeta Prawna.

Блащак брав участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 14−15 лютого.

"Хочу сказати, що ми укомплектували батальйон танків Leopard 2A4… Крім 14 танків, переданих Польщею, Норвегія [передасть вісім], Канада — чотири, Іспанія — 4−6. Фінляндія також братиме участь у проєкті як донор танків…", — розповів він.

За словами міністра, у Польщі зараз триває підготовка українських екіпажів, їх навчають зокрема інструктори з Канади та Норвегії.﻿

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що над передачею Україні танків Leopard 2 працює група країн, серед яких Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

25 січня Німеччина після довгих вагань схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2 та їх реекспорт із країн-партнерів. Того ж дня США оголосили про відправку Україні 31 танка Abrams. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що перші танки можуть відправити в Україну до кінця березня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна отримає 120−140 сучасних західних танків у першій хвилі.

7 лютого федеральний уряд Німеччини схвалив постачання Україні танків Leopard 1. ФРН видала німецьким військовим компаніям ліцензію на передачу Україні 178 танків Leopard 1A5.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва 7 лютого підтвердив, що Україна отримає понад 100 танків Leopard 1A5 із кількох країн Європи.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для наступу захисникам України потрібно 300−500 танків.