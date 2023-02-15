Столтенберг: Путін має зрозуміти, що не зможе виграти війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін, хоч і не показує, що хоче миру, має зрозуміти, що він не може перемогти у війні проти України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє CNN.

"Майже через рік після свого жорстокого вторгнення Путін не подає жодних ознак того, що він готується до миру. Навпаки, він починає нові наступальні операції і завдає ударів по цивільному населенню, містах і найважливіших об'єктах інфраструктури" , - заявив він.

Генсек НАТО наголосив, що Захід має продовжувати швидко надавати Україні озброєння і снаряди.

"Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти, і для цього ми повинні продовжувати швидко надавати Україні зброю і боєприпаси, необхідні їй для того, щоб відвоювати територію і здобути перемогу як суверенна держава в Європі" , - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що Україна буде членом НАТО, проте зараз пріоритетом є її перемога у війні з Росією.