IISS: В Україні було знищено близько половини російських нових танків

Близько половини нових російських танків було знищено за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у доповіді The Military Balance 2023 британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), опублікованому в середу, 15 лютого.

"За оцінками, близько 50% довоєнного парку сучасних Т-72Б3 та Т-72Б3М було втрачено. Щобільше, змінився склад російського парку танків" , — йдеться у передмові доповіді.

Зазначається, що через те, що сучасні машини були знищені, Росія намагається компенсувати втрати і знімає зі зберігання старі танки.

Аналітики зазначають, що війна нарешті витісняє з багатьох східноєвропейських запасів обладнання радянських часів, яке багато держав зберегло після закінчення холодної війни.

"Потік західної артилерії в Україну модернізує озброєння Києва та розширює його можливості" , - додали в IISS.

За даними Генштабу, з початку російського вторгнення окупанти втратили в Україні 3290 танків.